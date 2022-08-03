أرباح "هرفي للأغذية" تتراجع بـ24.3% إلى 20.2 مليون ريال بالربع الثاني
بضغط من انخفاض المبيعات بسبب شدة المنافسة
تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" بنسبة 24.27% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 20.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 26.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من عام 2022 مقارنة بصافي الربح للربع الثاني من عام 2021 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بسبب شدة المنافسة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 28.86% في الربع الثاني من 2022، مقابل 28.39 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2022.
وانخفض صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 6.81% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 48.59 مليون ريال، مقابل 52.14 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.
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