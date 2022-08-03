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الأرباح الفصلية لـ"تيكوم" ترتفع 55% إلى 237 مليون درهم

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سوق دبي

الأرباح الفصلية لـ"تيكوم" ترتفع 55% إلى 237 مليون درهم

بدعم نمو الإيرادات 18% في الربع الثاني

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة تيكوم بنسبة 55% لتسجل حوالي 240 مليون درهم.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 18% لتتجاوز 500 مليون درهم في الربع الثاني من 2022.

وسجلت تكاليف التمويل عند المجموعة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 10% لتصل إلى 57 مليون درهم.

وتم إدراج تيكوم في سوق دبي المالي، في يوليو الماضي، ليصبح الإدراج الثاني خلال العام الحالي بعد ديوا.

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