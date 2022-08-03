سوق دبي
الأرباح الفصلية لـ"تيكوم" ترتفع 55% إلى 237 مليون درهم
بدعم نمو الإيرادات 18% في الربع الثاني
ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة تيكوم بنسبة 55% لتسجل حوالي 240 مليون درهم.
وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 18% لتتجاوز 500 مليون درهم في الربع الثاني من 2022.
مادة اعلانية
وسجلت تكاليف التمويل عند المجموعة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 10% لتصل إلى 57 مليون درهم.
وتم إدراج تيكوم في سوق دبي المالي، في يوليو الماضي، ليصبح الإدراج الثاني خلال العام الحالي بعد ديوا.
اقرأ أيضاً
-
عرض شيميرا الاستحواذ على بلتون يتلقى استجابة بـ 56% فقطمحللون عزوا انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول أسواق المال
-
أوبك+ تعلن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يومياًأشارت إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية طاقة
-
رئيس قناة السويس للعربية: بنهاية 2022 سندرج 3 شركات في البورصة المصريةأسامة ربيع: سيتم طرح من 10% إلى 15% قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية