انخفاض الأرباح الفصلية لـ"المجموعة السعودية" 44% إلى 284 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 44% إلى 284 مليون ريال، قياسا على 505 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 235 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، بالإضافة إلى ارتفاع الزكاة نتيجة عكس بتروكيم لمخصص زكاة في الربع المماثل من العام السابق.

كما أشارت الشركة إلى تأثر النتائج من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وانخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 36% في النصف الأول إلى 519 مليون ريال، قياسا على 811 مليون ريال في النصف الأول من 2021.