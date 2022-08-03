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تابي للتكنولوجيا المالية تحصل على جولة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار

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شركات ناشئة

تابي للتكنولوجيا المالية تحصل على جولة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار

"Tabby": نمو العملاء النشطين 8 أضعاف في النصف الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة تابي المتخصصة بحلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" على جولة تمويلية جديدة بقيمة 150 مليون دولار من صناديق استثمارية أميركية، لتصل مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها الشركة حتى الآن إلى 275 مليون دولار.

وتخطط "Tabby" لمواصلة التركيز على أسواقها الأساسية، الإمارات والسعودية والكويت، بالإضافة إلى التوسع في مصر.

وبحسب الشركة فقد ارتفع عدد العملاء النشطين بثمانية أضعاف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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