دخل العمليات يصعد بأرباح "ساب" 17.7% إلى 1.08 مليار ريال بالربع الثاني
ويربح 2.09 مليار ريال في النصف الأول من 2022 بزيادة 10.4%
ارتفع صافي أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 17.74% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 919 مليون ريال أرباح البنك في الربع المماثل من 2021.
وقال "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 161 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، هو ارتفاع دخل العمليات وكذلك ارتفاع حصة الأرباح في الشركات الزميلة، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.
وأضاف أن سبب ارتفاع دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل وأرباح صرف عملات وصافي دخل الرسوم والعمولات والدخل من العمليات الأخرى.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك "ساب" بنسبة 7.77% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 1.004 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 8.22% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 2.09 مليار ريال، مقابل 1.89 مليار ريال في النصف الأول من 2021.
-
ارتفاع طفيف في أرباح الاتصالات السعودية الفصلية إلى 2.84 مليار ريالتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني شركات
-
تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "نقي للمياه" 600 ألف سهم 13.5 مرةتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد أسواق المال
-
الصين تحذر شركات الطيران بتجنب المناطق القريبة من تايوانتجري مناورات عسكرية رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة قصص اقتصادية