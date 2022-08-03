رويترز: إيرباص تقطع آخر صلاتها مع الخطوط القطرية

قال مصدران في قطاع الطيران لوكالة "رويترز"، إن إيرباص ألغت بالكامل طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات من طراز إيه350، مما أدى إلى قطع كل الصلات المتبقية مع شركة الطيران الخليجية، في أحدث تطور ضمن نزاعهما المتعلق بالسلامة والعقود.

ولم يرد من إيرباص والخطوط الجوية القطرية أي تعليق حتى الآن.

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وأقامت الخطوط الجوية القطرية دعوى على إيرباص التي تتخذ من باريس مقراً لها، طالبة 1.4 مليار دولار تعويضاً عن أضرار لحقت بطلاء السطح والنظام المقاوم للبرق في طائرات "إيه350"، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم.

وتعترف إيرباص بعيوب في الجودة، لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.

ويتعين على كلا الجانبين تقديم وثائق من آلاف الصفحات، وذلك في وقت يتجه النزاع بينهما صوب مقاضاة نادرة في مجال صناعة الطيران في لندن منتصف العام 2023، ما لم تكن هناك تسوية.