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شركة تابعة لـ "أجيليتي" تستحوذ بشكل كامل على "جون مينزيس" البريطانية

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شركة أجيليتي
شركة أجيليتي
استحواذ

شركة تابعة لـ "أجيليتي" تستحوذ بشكل كامل على "جون مينزيس" البريطانية

اندماج "مينزيس" والوحدة التابعة لـ "أجيليتي" سينجم عنه أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم

دبي - العربية.نت

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حصلت أجيليتي على الموافقة النهائية لاستحواذ شركتها التابعة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس"، على كامل شركة JOHN MENZIES البريطانية، بقيمة 750 مليون دولار.

سيكون الكيان الجديد أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها، والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.

وكانت الشركة التابعة لـ "أجيليتي" تمتلك قبل إتمام هذه الصفقة حصة 19% في "مينزيس".

مع العلم أنه سيتم شطب إدراج سهم مينزيس من بورصة لندن يوم غد.

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