ارتفاع أرباح بنك الرياض 6.6% في الربع الثاني إلى 1.6 مليار ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك الرياض، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6.55% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 1.61 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.51 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال بنك الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يرجع بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

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وأضاف أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، في حين كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

وأوضح أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى".

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 3.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 1.55 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 10.4% إلى نحو 3.16 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 2.87 مليار ريال في النصف الأول من 2021.