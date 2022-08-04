ارتفاع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 17.6% إلى 24.7 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، تحقيق 24.7 مليون ريال صافي ربح في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 17.6% عن الربع الثاني من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية.

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وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 48 مليون ريال، مقابل 52.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بانخفاض 9%.