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ارتفاع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 17.6% إلى 24.7 مليون ريال

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أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية
أسمنت الشمالية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 17.6% إلى 24.7 مليون ريال

خلال الستة أشهر الأولى من 2022 حققت الشركة أرباحا 48 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، تحقيق 24.7 مليون ريال صافي ربح في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 17.6% عن الربع الثاني من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 48 مليون ريال، مقابل 52.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بانخفاض 9%.

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