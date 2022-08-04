ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات" 262% في الربع الثاني لـ3.02 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 261.8%، في الربع الثاني من 2022، إلى 3025 مليون ريال، مقابل 836 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، وبنسبة 20.3%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 2513 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 5.5 مليار ريال، مقابل 1.25 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بارتفاع 339.8%.

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وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.