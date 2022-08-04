.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات" 262% في الربع الثاني لـ3.02 مليار ريال

  • الخط
شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات" 262% في الربع الثاني لـ3.02 مليار ريال

خلال الستة أشهر الأولى من 2022 حققت أرباحا 5.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 261.8%، في الربع الثاني من 2022، إلى 3025 مليون ريال، مقابل 836 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، وبنسبة 20.3%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 2513 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 5.5 مليار ريال، مقابل 1.25 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بارتفاع 339.8%.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الانفصالية والأوكرانية تتبادل القصف في دونيتسك.. كيف تسير المعارك؟ القوات الانفصالية والأوكرانية تتبادل القصف في دونيتسك.. كيف تسير المعارك؟
اكتشف المزيد