التصنيع الوطنية تربح 297 مليون ريال في الربع الثاني بانخفاض 16.7%

تراجع صافي أرباح شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" بنسبة 16.7% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 297.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 356.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت شركة التصنيع الوطنية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وتكاليف الشحن وانخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة وتكاليف التمويل.

مادة اعلانية

وأضاف أن ذلك بالرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع للمنتجات التحويلية والكميات المباعة لبعض المنتجات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "التصنيع" بنسبة 3.85% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 309 ملايين ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 11.43% إلى نحو 606.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 684.3 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.