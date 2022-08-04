انخفاض أرباح "بوبا العربية" 173% إلى 256.6 مليون ريال في الربع الثاني
نتيجة انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 38.28 مليون ريال
انخفض صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بنسبة 172.7% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 256.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 94.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض في صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 38.28 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 8.5%.
وأضافت أن هذا كان مدفوعا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 534.32 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 26.1%، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر لفيروس كورونا من العام السابق.
كما تأثر سلباً صافي نتائج الاكتتاب من زيادة في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 75.82 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 112.5%.
وأشارت إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 22.14 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 13.7%.
وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة نحو 428.98 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقابل 509.03 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
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