.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيادة أرباح سنتامين في النصف الأول

  • الخط
منجم السكري
منجم السكري التابع لشركة سنتامين مصر
شركات

زيادة أرباح سنتامين في النصف الأول

بدعم من صعود الذهب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سنتامين العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، اليوم الخميس، تسجيل زيادة بنسبة 4% في أرباح النصف الأول من العام بدعم من ارتفاع أسعار الذهب، وقالت إنها تتوقع خفض إنفاق رأس المال في النصف الثاني.

وذكرت الشركة المدرجة في لندن أن إيرادات مبيعات الذهب في الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو/حزيران بلغت 382 مليون دولار، مقارنة مع 367.4 مليون قبل عام، نقلاً عن رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده
اكتشف المزيد