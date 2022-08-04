زيادة أرباح سنتامين في النصف الأول

أعلنت شركة سنتامين العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، اليوم الخميس، تسجيل زيادة بنسبة 4% في أرباح النصف الأول من العام بدعم من ارتفاع أسعار الذهب، وقالت إنها تتوقع خفض إنفاق رأس المال في النصف الثاني.

وذكرت الشركة المدرجة في لندن أن إيرادات مبيعات الذهب في الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو/حزيران بلغت 382 مليون دولار، مقارنة مع 367.4 مليون قبل عام، نقلاً عن رويترز.