أرباح مجموعة أغذية الإماراتية ترتفع 74% إلى 118 مليون درهم خلال النصف الأول 

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، في بيان، عن نمو صافي إيراداتها عن النصف الأول من عام 2022 إلى ملياري درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو الاستثنائي في الربع الأول والجهود المستمرة لتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها.

وشهدت هذه الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 51% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

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وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 118 مليون درهم خلال هذه الفترة، محققاً زيادة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي؛ إن عمليات الاستحواذ التي أنجزتها العام الماضي لم تحقق نمواً قوياً فحسب، بل ساهمت في زيادة الأرباح أيضاً.

كان مجلس الإدارة قد وافق على خطط التوسّع لتعزيز أعمال الشركة في مجال إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة في السعودية، واستحواذها على مجموعة "عوف" في مصر.

ومن منظور مالي، واصل قسم الأعمال الاستهلاكية في "أغذية" تحقيق نمو كبير بنسبة 71% مقارنة مع العام السابق، حيث وصلت مساهمته الآن إلى 73% من إجمالي مبيعات المجموعة البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي.

وبلغت إيرادات قسم اللحوم والأغذية المبردة والمجمدة 570 مليون درهم إماراتي، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجي على شركتين متخصصتين بإنتاج اللحوم في الأردن ومصر العام الماضي بإضافة 493 مليون درهم.

وسجّلت الشركتان نمواً في المبيعات بمعدل خانتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم وأسعار المبيعات.

كما بلغت إيرادات قسم الوجبات الخفيفة 417 مليون درهم، في أول فترة تشهد تضمين مساهمة مجموعة "بي إم بي" البالغة 149 مليون درهم.

وبلغت إيرادات قسم المياه والمشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى 475 مليون درهم إماراتي.

وواصلت محفظة "أغذية" من المياه المعبأة ريادتها في السوق من حيث الحجم الذي بلغ 28.5%، والحصة السوقية التي بلغت 28.2% في قناة البيع بالتجزئة، على الرغم من البيئة شديدة التنافسية.

وبلغت إيرادات قسم الأعمال الزراعية 534 مليون درهم، لتحقق زيادة بنسبة 15% في هذا الربع مقارنة بعام 2021.

وعلى الرغم من التضخم العالمي لأسعار الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن، سجّلت ربحية القسم تحسناً نتيجة تعديلات الأسعار والتعويضات في قناة الطحين المدعوم.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليار درهم في 30 يونيو 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم.