سوق دبي المالي يضم "تيكوم" إلى المؤشر العام

أعلن سوق دبي المالي انضمام سهم مجموعة "تيكوم" إلى المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقارات.

وقال السوق في تعميم، إن انضمام السهم سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم الموفق 8 أغسطس الحالي.

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وبدأ التداول على أسهم مجموعة تيكوم، في سوق دبي المالي اعتباراً من 5 يوليو الماضي بعد اكتمال طرحها العام الأولي وإدراجها بنجاح، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونجحت مجموعة تيكوم في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، بعد أن استقطب الطرح طلباً قوياً أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما سجل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

وتمتلك "تيكوم" وتدير وتشغل 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.