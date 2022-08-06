.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"فايزر" تعتزم الاستحواذ على "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" مقابل 5 مليارات دولار

  • الخط
فايزر مناسبة
فايزر
وول ستريت

"فايزر" تعتزم الاستحواذ على "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" مقابل 5 مليارات دولار

بغرض تعزيز محفظة منتجاتها في مختلف قطاعات الدواء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجري شركة فايزر الأميركية، محادثات متقدمة لشراء شركة غلوبال بلود ثيرابيوتكس (جي.بي.تي) التي حصلت مؤخراً على اعتماد عقار طوّرته لعلاج ما يُعرف باسم فقر الدم المنجلي، مقابل نحو 5 مليارات دولار، في أحدث خطوة من جانب فايزر لتعزيز محفظة منتجاتها في مختلف قطاعات الدواء.

وأفاد مصادر أن فايزر تستهدف إتمام صفقة شراء "جي بي تي" خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن الموقف ما زال غير محسوم، في حين ما زالت هناك شركات أُخرى تسعى لشراء جي.بي.تي.

وارتفع سهم الشركة على خلفية هذه الأنباء، لتضيف إلى مكاسبها المطردة منذ الربيع المقبل. وأنهى السهم تعاملات أمس بسعر 47.99 دولار، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

أشهر لقاح ضد كورونا يدخل المحاكم.. دعوى سرقة تطال "فايزر - بايونتك" قصص اقتصادية لقاح كورونا أشهر لقاح ضد كورونا يدخل المحاكم.. دعوى سرقة تطال "فايزر - بايونتك"

كانت السلطات المعنية قد اعتمدت العقار المعروف تجارياً باسم أوكسبريتا في ديسمبر الماضي، وسجّل مبيعات بقيمة 55 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتأسست جي.تي.بي في مدينة سان فرانسيسكو عام 2011، ويتيح شراء هذه الشركة لفايزر تعزيز وجودها في سوق أدوية الأمراض النادرة، حيث ستستحوذ على عقار معتمد لمرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى عقارين تحت التطوير، حيث أشارت التجارب الأولية إلى تحقيق نتائج إيجابية لهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توافق موسكو على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن؟ هل توافق موسكو على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن؟
اكتشف المزيد