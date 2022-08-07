أجيليتي الكويتية تحصل على 1.4 مليار يورو تسهيلات تمويلية جديدة

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الأحد، إنها وقعت عقود تسهيلات تمويلية جديدة قيمتها 1.4 مليار يورو وتتوقع الدخول في تسهيلات جديدة قيمتها 400 مليون يورو في الأسابيع المقبلة لتحل محل أخرى قائمة.

وقالت أجيليتي في بيان للبورصة الكويتية إنها تتوقع أيضا توقيع عقدين آخرين للتسهيلات التمويلية قيمتهما 100 مليون دولار.

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وأوضح البيان أن هذه التسهيلات ستستخدم لتمويل خطط نمو الشركة، ومنها التمويل الطويل الأجل للاستحواذ على شركة جون مينزيس البريطانية.

وتوقعت الانتهاء من هذه الجولة من التمويل بتسهيلات تبلغ نحو 3.2 مليار دولار.