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أرباح" التجاري الكويتي" ترتفع 14% في الربع الثاني لـ21 مليون دينار

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بنوك الكويت

أرباح" التجاري الكويتي" ترتفع 14% في الربع الثاني لـ21 مليون دينار

بدعم ارتفاع إيرادات الفوائد 12% إلى 28 مليون دينار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك التجاري الكويتي بنسبة لامست 14% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 21 مليون دينار.

وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بـ12% لتسجل 28 مليون دينار.

كما سجل البنك تراجعا في المخصصات بنسبة 95% لتسجل 180 ألف دينار.

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