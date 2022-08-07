بنوك الكويت
أرباح" التجاري الكويتي" ترتفع 14% في الربع الثاني لـ21 مليون دينار
بدعم ارتفاع إيرادات الفوائد 12% إلى 28 مليون دينار
ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك التجاري الكويتي بنسبة لامست 14% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 21 مليون دينار.
وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بـ12% لتسجل 28 مليون دينار.
مادة اعلانية
كما سجل البنك تراجعا في المخصصات بنسبة 95% لتسجل 180 ألف دينار.
اقرأ أيضاً
-
وصول أول سفينة شحن إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسيمن أجل نقل الحبوب إلى الأسواق الدولية اقتصاد
-
"صناعات الغانم" تدرس طرح حصة أقلية في بورصة الكويتالشركة تستهدف الوصول للانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام أسواق المال
-
السيارات الفاخرة تخالف اتجاه الاقتصاد العالمي.. مبيعات قياسية رغم التضخم"فيراري" سجلت أرباحاً قياسية بـ 255.5 مليون دولار للربع الثاني قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية