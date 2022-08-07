أرباح "السعودي الألماني الصحية" ترتفع 14% إلى 10.4 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 14.1% في الربع الثاني من 2022، إلى 10.43 مليون ريال، قياسا على 9.14 مليون ريال في الربع المقارن من 2021.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 49.1% في الربع الثاني، مقارنة مع 20.49 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يرجع إلى أن الفترة المماثلة العام الماضي شهدت انخفاض في حجم الأعمال مع أحد العملاء الرئيسيين والذي تم استعادته مرة أخرى.

وأشارت إلى أن مستشفى الدمام يحرز تقدمًا في الأعمال، فضل عن التغيير في الأسعار ومزيج الحالات.

وحسب البيان، زادت نسبة مساهمة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو) في شركة حائل للرعاية الصحية من 47% إلى 53.89% من خلال زيادة الاستثمار في أعمال الشركة.

وأوضحت الشركة أنه تم افتتاح منشأتين جديدتين للرعاية الصحية وهما "حي الجامعة" في جدة و"عيادات أبها" في عسير.

وزادت أرباح الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 45.6% إلى 30.92 مليون ريال، من 21.24 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.