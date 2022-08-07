أردوغان يعلن تبني 5 بنوك تركية نظام المدفوعات الروسي "مير"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى عودته من محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، إن خمسة بنوك تركية اعتمدت نظام المدفوعات الروسي "مير".

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية عن أردوغان قوله، إن هناك تطورات جادة في ما يتعلق بالعمل الذي تقوم به البنوك التركية بشأن بطاقة "مير" الروسية. وذكر للصحافيين أن هذا "مصدر ارتياح لكل من السياح الروس وتركيا"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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وقال أيضاً إن الدفع بالروبل سيكون مصدرًا للدعم المالي لكل من روسيا وتركيا، مضيفًا أن محافظي البنكين المركزيين في البلدين التقيا أيضًا خلال الزيارة.

وكان بوتين وأردوغان اتفقا على البدء في الانتقال إلى الدفع الجزئي بالروبل مقابل الغاز الطبيعي في محادثات في سوتشي.

وبينما أعربت تركيا عن معارضتها للغزو الروسي لأوكرانيا، فقد امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا. كما واصلت استيراد الطاقة من روسيا، التي وفرت ربع وارداتها من النفط الخام وحوالي 45٪ من شحنات الغاز الطبيعي العام الماضي.

كما قدمت روسيا إلى تركيا سيولة من النقد الأجنبي تشتد الحاجة إليها، عن طريق تحويل مليارات الدولارات إلى شركة تابعة لشركة روساتوم ومقرها تركيا، لاستكمال بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

قال أردوغان أيضًا إنه سيزور محطة أكويو النووية، التي كانت محل جدل، بعد أن أقالت روساتوم الروسية الحكومية مقاولًا تركيًا كبيرًا. وأضاف أردوغان أن "لا تركيا ولا روسيا ستقبلان تأجيل استكمال المحطة".

وتوسطت أنقرة في اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر السفن العالقة في موانئ البحر الأسود. وخرجت من أوكرانيا أول شحنة من الحبوب منذ الغزو الروسي في الأول من أغسطس، كما غادرت ثلاث شحنات أخرى من موانئ أوكرانيا يوم الجمعة، وثمة أنباء عن انطلاق 5 سفن شحن محملة بالحبوب، اليوم الأحد، من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين.