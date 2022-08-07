إدراج "الآمار الغذائية" في سوق الأسهم السعودية.. الثلاثاء

أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول شركة الآمار الغذائية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل برمز تداول 6014 وبالرمز الدولي SA15JHPITV18.

وذكرت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم "الآمار" ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الآمار الغذائية "الآمار"، أعلنت عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنسبة تغطية 6.9 مرة، وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت "إتش إس بي سي"، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0,7698% على أساس تناسبي.

وأضافت أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.

وطرحت الشركة نحو 10.63 مليون سهم تمثل 41.7% من رأس مال الشركة، خصص 90% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة نحو 10.6 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 115 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 169,073 مكتتبا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 847.2 مليون ريال.