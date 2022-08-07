ارتفاع أرباح شركة عِلم 77% لـ195مليون ريال في الربع الثاني
حققت 444 مليون ريال أرباحا في النصف الأول
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عِلم بنسبة 77%، في الربع الثاني من 2022، إلى 195 مليون ريال، مقابل 110 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.
وفصليا تراجعت الأرباح بنسبة 22%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 250 مليون ريال.
وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 444 مليون ريال، مقابل 297 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بارتفاع 59%.
وقالت الشركة إن ما دعم أرباح الربع الثاني، ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.1% (21 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 25.3% (77 مليون ريال).
ونتجت هذه الزيادة في الإيرادات من الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 19.1%، والارتفاع في قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 62.8%. قابل ذلك جزئيًا الانخفاض في قطاع إسناد الأعمال بنسبة 27.5%.
من ناحية أخرى، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.7% (27 مليون ريال)، نتيجة لانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 41 مليون، قابل ذلك جزئيًا ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 5 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8 مليون ريال.
بالإضافة لذلك، ارتفعت المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 5 مليون ريال.
وذكرت عِلم حققت أن تراجع الأرباح على أساس فصلي يعود لانخفاض الإيرادات بنسبة 4.9% (53 مليون ريال)، مما ساهم في انخفاض إجمالي الربح بنسبة 6% (24 مليون ريال). نتج هذا الانخفاض في الإيرادات من الانخفاض في قطاع إسناد الأعمال بنسبة 25.8%، والانخفاض في قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 13.3%، قابل ذلك جزئيًا الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 8.1%.
من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7% (7 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 11 مليون ريال، قابل ذلك جزئيًا انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 6 مليون.
بالإضافة لذلك، ارتفعت المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 27 مليون ريال.
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