ارتفاع أرباح شركة عِلم 77% لـ195مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عِلم بنسبة 77%، في الربع الثاني من 2022، إلى 195 مليون ريال، مقابل 110 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وفصليا تراجعت الأرباح بنسبة 22%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 250 مليون ريال.

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وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 444 مليون ريال، مقابل 297 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بارتفاع 59%.

وقالت الشركة إن ما دعم أرباح الربع الثاني، ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.1% (21 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 25.3% (77 مليون ريال).

ونتجت هذه الزيادة في الإيرادات من الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 19.1%، والارتفاع في قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 62.8%. قابل ذلك جزئيًا الانخفاض في قطاع إسناد الأعمال بنسبة 27.5%.

من ناحية أخرى، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.7% (27 مليون ريال)، نتيجة لانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 41 مليون، قابل ذلك جزئيًا ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 5 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8 مليون ريال.

بالإضافة لذلك، ارتفعت المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 5 مليون ريال.

وذكرت عِلم حققت أن تراجع الأرباح على أساس فصلي يعود لانخفاض الإيرادات بنسبة 4.9% (53 مليون ريال)، مما ساهم في انخفاض إجمالي الربح بنسبة 6% (24 مليون ريال). نتج هذا الانخفاض في الإيرادات من الانخفاض في قطاع إسناد الأعمال بنسبة 25.8%، والانخفاض في قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 13.3%، قابل ذلك جزئيًا الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 8.1%.

من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7% (7 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 11 مليون ريال، قابل ذلك جزئيًا انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 6 مليون.

بالإضافة لذلك، ارتفعت المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 27 مليون ريال.