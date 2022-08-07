ارتفاع أرباح مجموعة الحبيب الطبية في الربع الثاني 22% إلى 398 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 22.35%، في الربع الثاني من 2022، إلى 398 مليون ريال، مقابل 325 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة طفيفة بلغت 1.95%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 390.5 مليون ريال.

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وخلال الستة أشهر الأولى من 2022، حققت الشركة أرباحا 788.6 مليون ريال، مقابل 644.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بارتفاع 22.34%.

وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن ارتفاع صافي للربع الثاني من العام 2022م مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.01% في الربع الثاني من العام 2022م لتصل إلى 2,014.01 مليون ريال، وبزيادة قدرها 262.81 مليون ريال مقارنة بـ 1,751.20 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2022م بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات. فيما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بنفس الربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.

كما ارتفع الربح (قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب - EBITDA) خلال الربع الثاني من العام 2022م بمبلغ 88.69 مليون ريال حيث بلغ 526.72 مليون ريال، وبنسبة نمو قدرها 20.25% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت نسبة هامش الربح (EBITDA) لتصل الى 26.15% مقارنة بـ 25.01% الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن نسبة هامش صافي الدخل ارتفعت بمقدار 1.19% حيث بلغت 19.77% مقارنة بـ 18.58% خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفع صافي الدخل مدفوعًا بنمو الإيرادات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين والزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات.