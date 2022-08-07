زيادة الاستثمارات في شركة هومزمارت الناشئة إلى 40 مليون دولار

قالت شركة هومزمارت الناشئة، وهي منصة لتجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، إن إجمالي الاستثمارات فيها زاد إلى حوالي 40 مليون دولار، وذلك بعد إغلاق جولة تمويل الشهر الماضي جمعت خلالها 23 مليون دولار.

كانت الشركة قد جمعت 15 مليون دولار في جولة سابقة أغلقت في الربع الثاني من العام الماضي، وهو ما أعقب جولة أولية جمعت فيها حوالي 2.5 مليون دولار.

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وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لهومزمارت، محمود إبراهيم، في مقابلة مع رويترز إن الجولة الاستثمارية الأخيرة شارك فيها صندوق الاستثمار السعودي إس.تي.في ومستثمرون حاليون منهم إمباكت 46 وآوتلايرز فينتشر كابيتال ورايز كابيتال ونواة كابيتال.

وأضاف أن الشركة ستستخدم التمويل الجديد في دعم خطط التوسع في الخدمات، لاسيما اللوجستية، وسد الفجوات التي تظهر في سلاسل التوريد.

وقال إن هومزمارت، الذي أُطلقت في 2020، بدأت كحلقة وصل بين العلامات التجارية والمصنعين والعملاء، لكنها وجدت فجوات في سلاسل الإمداد دفعتها لاستحداث الخدمات اللوجستية، إلى جانب طلب العملاء خدمات للمساعدة على عمل تصميمات داخلية.

وقال إبراهيم "لدينا حاليا نحو 100 شاحنة في الشوارع تحمل علامة هومزمارت، إذ نحاول سد أي فجوات تظهر في سلاسل التوريد، كما دفعنا طلب العملاء لخدمات التصميم الداخلي إلى توفير هذه الخدمة، ونعمل باستمرار على تطويرها".

استحوذت هومزمارت في مارس/آذار على شركة موك.أب ستوديو للتصميم الداخلي للمنازل التي مقرها برلين التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس وتصميم المساحة تلقائيا، وقال إبراهيم إن البحث دائم عن "الفرص الجيدة" لعمل صفقات استحواذ أو استحداث وحدات.

وامتدت أنشطة الشركة إلى السعودية في وقت سابق من العام الجاري، وقال إبراهيم إنها حققت نموا قويا هناك.

وقال "بعد أن حققنا نموا قويا في مصر توسعنا إلى السعودية، حيث بلغت نسبة النشاط في المملكة ما بين 25%، و30%، من إجمالي حجم أعمال هومزمارت".

وأضاف أن الشركة تدرس التوسع إلى ثلاثة بلدان أخرى بالمنطقة غير أنه أحجم عن ذكر هذه البلدان نظرا للتغير السريع للمعطيات على صعيد الاقتصاد الكلي عالميا.

وتعمل الشركة، التي تتوفر خدماتها في نحو 20 محافظة مصرية، على الدمج بين البيع عبر الإنترنت وعرض المنتجات في معارض تقليدية.

وقال إبراهيم "نتبنى إستراتيجية تقوم على عرض المنتجات عبر الإنترنت مع توفير معارض للراغبين في معاينة المنتجات على الطبيعة قبل العودة لتنفيذ المشتريات عبر الإنترنت.. نقترب من إطلاق ثلاثة معارض بالقاهرة، على أن تكون هناك معارض أخرى تباعا".

وقال أحمد النعيمي الشريك في إس.تي.في "أثبتت هومزمارت جدارتها كمنصة قادرة على سد الفجوة بين المصنعين والمستهلكين، وتعمل على تمكين وتوسيع نطاق الموردين المحليين. ونحن متحمسون لدعم محمود (إبراهيم) وفريق هومزمارت في خطواتهم نحو بناء صرح متكامل للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ولم تحقق الشركة أرباحا موجبة بعد، لكن إبراهيم قال إنها ما زالت تركز على عمل بصمة قوية والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في وقت قصير، لذا فإن المقياس لديها هو تحقيق نمو للنشاط على نحو سليم مع التطلع لتحقيق الربحية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الشركة تلقت عروضا للاستحواذ عليها، لكنها ترى أن الوقت غير مناسب بعد لقبول مثل هذه العروض أو للطرح في البورصة.

وقال إن سوق الأثاث في مصر تشهد حالة من الانتعاش مؤخرا بدعم زيادة الطلب على سوق العقارات، وذلك بالرغم من التراجع الذي تشهده العملة المصرية منذ مارس/آذار.