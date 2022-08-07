.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"البحر الأحمر العالمية" تتكبد 48.2 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

  • الخط
البحر الأحمر العالمية
شعار البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

"البحر الأحمر العالمية" تتكبد 48.2 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

67.3 مليون ريال خسائر النصف الأول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية تكبدها خسائر فصلية 48.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2022، مقابلة 29.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بنسبة تراجع 61.2%.

وانخفضت الخسائر على أساس فصلي بنسبة 152%، حيث كانت في الربع السابق 19.1 مليون ريال.

وبلغت قيمة خسائر الشركة في النصف الأول من 2022، نحو 67.3 مليون ريال، مقابل 62.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2022، بارتفاع في قيمة الخسائر 7%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض الإيرادات

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الزمن يقهر بايدن.. والديمقراطيون قد يتخلون عنه الزمن يقهر بايدن.. والديمقراطيون قد يتخلون عنه
اكتشف المزيد