"البحر الأحمر العالمية" تتكبد 48.2 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية تكبدها خسائر فصلية 48.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2022، مقابلة 29.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بنسبة تراجع 61.2%.

وانخفضت الخسائر على أساس فصلي بنسبة 152%، حيث كانت في الربع السابق 19.1 مليون ريال.

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وبلغت قيمة خسائر الشركة في النصف الأول من 2022، نحو 67.3 مليون ريال، مقابل 62.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2022، بارتفاع في قيمة الخسائر 7%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض الإيرادات