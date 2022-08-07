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"باكين" المصرية تتلقى عرض استحواذ من "سايبس" بسعر 17.5-18.5 جنيه للسهم

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شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين
شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين
البورصة المصرية

"باكين" المصرية تتلقى عرض استحواذ من "سايبس" بسعر 17.5-18.5 جنيه للسهم

"سايبس" أعلنت نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم الشركة

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، عن تلقيها خطابًا من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات "سايبس" بإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم الشركة بسعر مبدئي يتراوح بين 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم.

وتسعى شركة "سايبس" للاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر للشركة مخصوماً منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، وبحد أدني للتنفيذ نسبة 60% من رأس المال المصدر للشركة.

وأوضحت "باكين" في بيان، أن السعر المبدئي المقدم في العرض يتراوح من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم شريطة أن تقوم الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بالبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائي.

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وكان مجلس إدارة "باكين" أبدى اعتراضه على عرض الشراء غير الملزم من شركة "سايباد للاستثمار الصناعي" على أسهمها بنسبة 90% وبحد أدنى 51% بسعر مبدئي يتراوح بين 16 جنيهاً و16.5 جنيه.

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