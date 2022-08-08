أرباح أدنوك للتوزيع ترتفع 71% إلى 891 مليون درهم بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة أدنوك للتوزيع ارتفاع أرباحها بنسبة 70.9% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 891.15 مليون درهم، مقارنة بنحو 521.4 مليون درهم في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 35.6% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 1.56 مليار درهم مقابل 1.15 مليار درهم في النصف الأول من 2021.

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وشهدت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من العام 2022 نمواً في إجمالي حجم مبيعات الوقود على أساس سنوي بلغ 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل/ت الشركة نمواً مطرداً في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء وازدياد المعاملات في محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات.

وسرّعت أدنوك للتوزيع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال النصف الأول من العام 2022 بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات، أربع منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 472 محطة خدمة "35 محطة خدمة في دبي".

وفي السعودية، افتتحت الشركة 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة. وبذلك يبلغ العدد الكلي لمحطات الشركة 538، كما في 30 يونيو 2022. وتمضي الشركة قدماً في تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 موقعاً جديداً في العام 2022.

وتنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2022 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 4.8% بناءً على سعر السهم البالغ 4.32 فلس كما في 5 أغسطس 2022.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 1.285 مليار درهم بواقع 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من العام 2022 في شهر أكتوبر القادم، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 بواقع 10.285 فلس للسهم في شهر أبريل 2023 ، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة توزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.