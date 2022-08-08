إدارة الثروات أثناء فترات الركود.. هكذا تتجنب الخسائر

تتوالى التوقعات بشأن حدوث ركود يقترب شيئا فشيئاً للاقتصاد الأميركي، وهو ما يسعى الفيدرالي الأميركي إلى الحيلولة دون حدوثه بشتى الطرق والتي كان آخرها قرار رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماعه الأخير.

ورغم هذه المساعي إلا أن هناك شكوكاً حول مدة فاعلية الخطوات التي يتخذها الفيدرالي الأميركي، مع تأكيدات بنوك استثمار عالمية مثل "غولدمان ساكس" بترجيح حدوث ركود بعد قيام محللي البنك بمراجعة بيانات 75 عاماً لتحديد المؤشرات الرئيسية، والتي خلصت إلى أن التباطؤ الحاد للاقتصاد الأميركي قد يرفع احتمالية الركود إلى 60%.

مادة اعلانية

ويعتبر التضخم المصحوب بالركود مصطلح يجمع بين كلمتي الركود والتضخم؛ إذ يصف الاقتصاد الذي يعاني من خلل، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بينما ينخفض النمو الاقتصادي ويرتفع معدل إنتاج السلع والخدمات.

وتتوقع وكالة "موديز" للتصنيفات في ظل البيانات الحالية التي تعلن في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والتي تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام و1.3% في 2023.

ويرى "غولدمان ساكس" احتمالية بنسبة 25% لحدوث ركود في أستراليا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وأخرى تتراوح من 30-35% في نيوزيلندا.

كل هذه الأجواء أخرت تعافي الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، والذي كان متوقعاً بداية 2022، حيث أدى استمرار التضخم والصراع الأوكراني الروسي إلى إبطاء النموّ الاقتصادي العالمي مع تآكل الدخل الحقيقي والقدرة الشرائيّة.

وقد أصبح من غير المفاجئ حاليا حدوث ركود اقتصادي إلا أن السوق الركودي الهابط يتيح أفضل فرص الشراء لحماية الثروات والمحافظ الاستثمارية.

ولا يمكن التنبؤ بالركود وهبوط السوق. ويتطلب هذا الغموض تنويعاً فعالاً لخفض المخاطر التي لا يُمكن تفاديها.

وترى شركة The Family Office لإدارة الثروات في الخليج أنه يُمكن خفض المخاطر بالاستثمار في فئات أصول لا تترابط ببعضها البعض أو تترابط سلبيّا أو بدرجة قليلة.

وأضافت "تتفاعل فئات الأصول هذه بشكلٍ مختلف مع الظروف السائدة في السوق إذ تتراجع بعض الأصول ويتقدم بعضها الآخر ما يخفض التقلب الإجمالي للمحفظة. وتتألف فئات الأصول من الأسهم والسندات والعملات والعقارات والسلع في كلّ من الأسواق الخاصة والعامة."

وأشارت The Family Office إلى أنه يُمكن أيضاً زيادة التوزيع بالاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن كالمعادن الثمينة أو الأسهم المعاكسة للدورات الاقتصاديّة كالمرافق والسلع الاستهلاكيّة الأساسيّة.

وتؤثر تقلبات الأسواق على استثمارات المدى القصير أكثر من غيرها، بينما ينمو الاستثمار على المدى الطويل بمراكمة العوائد ليحقّق أعلى العوائد في الأعوام الأخيرة من الاستثمار، وفقاً لشركة The Family Office حيث تتيح منصتها للمستخدم الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.