وول ستريت
استقالة مفاجئة للرئيس التنفيذي لمجموعة "كارلايل" والسهم يتراجع
"كيوسنغ لي" يستقيل من منصبه بعد خلافات حول إدارة الأعمال
تراجعت أسهم مجموعة كارلايل الأميركية، بعد استقالة الرئيس التنفيذي كيوسنغ لي من المنصب الذي شغله منفردا منذ سبتمبر 2020 بعد مغادرة الرئيس التنفيذي المشارك له غلين يونغكين.
يأتي الخروج المفاجئ لـ"كيوسنغ لي" قبل أشهر من انتهاء عقده نهاية السنة الحالية، وسط خلافات مع مجلس الإدارة حول شروط العقد إلى جانب خلافات مع الجيل الأقدم في المجموعة حول كيفية إدارة الأعمال.
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كان "لي" الذي انضم إلى مجموعة Carlyle في 2013 يحاول تنويع الإيرادات وجعل الأرباح أقل ارتباطًا بتقلبات الأسواق، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.
هذا وسيستلم المؤسس المشارك Bill Conway الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة المشارك حاليا، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لحين إيجاد بديل لـ"لي".
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