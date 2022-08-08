بنك البلاد يؤسس شركة إنجاز لخدمات المدفوعات برأسمال 200 مليون ريال
ونقل أعمال المدفوعات والحوالات التي يمارسها البنك حالياً إليها
أعلن بنك البلاد عن تأسيس شركة تابعة باسم شركة إنجاز لخدمات المدفوعات، وهي شركة مساهمة مقفلة، برأس مال قدره 200 مليون ريال ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة إنجاز لخدمات المدفوعات مملوكة بالكامل بنسبة 100% لبنك البلاد بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أنه سيتم نقل أعمال المدفوعات والحوالات التي يمارسها البنك حالياً من خلال قطاع الأعمال في بنك البلاد، إلى شركة إنجاز لخدمات المدفوعات. ولن يترتب على النقل أي أثر مالي.
وأوضح أنه تم ترخيص شركة إنجاز لخدمات المدفوعات من البنك المركزي السعودي "ساما" كشركة نقود إلكترونية كبيرة.
وأشار بنك البلاد إلى استمرار جميع عملاء إنجاز من الاستفادة بشكل كامل من خدمات المدفوعات والحوالات دون انقطاع والتي سيتم تقديمها من قبل شركة إنجاز لخدمات المدفوعات.
وقال إن قرار تأسيس شركة إنجاز لخدمات المدفوعات يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الخاصة ببنك البلاد.
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