اقتصاد الإمارات
صناعات الكويتية تتحول لتسجيل خسائر في الربع الثاني
تكبدت 15.17 مليون دينار
أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية، اليوم الاثنين، أنها تحولت لتسجيل خسائر قدرها 15.17 مليون دينار (49.48 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل تحقيق أرباح صافية قدرها 42.53 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها حققت ربحا صافيا في النصف الأول من العام الحالي قدره 31.23 مليون دينار مقابل 43.62 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.
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