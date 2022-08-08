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"أنابيب الشرق المتكاملة" توصي بزيادة رأس المال 50% لـ315 مليون ريال

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شعار أنابيب الشرق
شعار أنابيب الشرق المتكاملة

"أنابيب الشرق المتكاملة" توصي بزيادة رأس المال 50% لـ315 مليون ريال

عبر منح نصف سهم لكل سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة رفع توصية مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بتوزيع أسهم منحة عبر رسملة 105 ملايين ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول"، السعودية، إن رأس المال قبل الزيادة 210 ملايين ريال، سيكون بعد الزيادة 315 مليون ريال، بنسبة زيادة في رأس المال 50%.

وتهدف أسهم المنحة المقترحة لتوفير عوائد مستدامة للمساهمين، مع دعم خطط الاستثمار الاستراتيجية للشركة، وسيكون عدد الأسهم الممنوحة نصف سهم لكل سهم.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

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