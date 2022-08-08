أرباح العالمية القابضة ترتفع 118% في الربع الثاني إلى 2.8 مليار درهم 

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة العالمية القابضة العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 118% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.8 مليار درهم.

وسجلت الشركة نموا بإيراداتها بنسبة 50% خلال الربع الثاني إلى 11.4 مليار درهم، وفق بيان الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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ونمت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 4.4 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن النمو في الأرباح جاء نتيجة الاستحواذات التي قامت بها خلال النصف الأول، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة استثماراتها العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال استحواذات جديدة.