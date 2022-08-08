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"بن داود القابضة" تُعلن إتمام صفقة الاستحواذ على 80.5% في "إيكون"

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شركة بن داود القابضة
بن داود القابضة
سوق السعودية

"بن داود القابضة" تُعلن إتمام صفقة الاستحواذ على 80.5% في "إيكون"

تم تنفيذها من خلال شركة فرنسية تابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بن داود القابضة إتمام صفقة الاستحواذ من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل "شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" على حصة بنسبة 80.5% في شركة "إيكون" التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية الرائدة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن قيمة الصفقة تمثل أقل من 10% من صافي أصول الشركة، وقد تم تنفيذها من خلال شركة فرنسية تابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات".

وأوضحت "بن داود" أن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ على النتائج المالية للعام المالي 2022م.

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