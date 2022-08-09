أرباح النهدي الطبية ترتفع 18.4% إلى 268.5 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 18.39% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 268.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 226.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت النهدي الطبية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح ارتفع بنسبة 18.4% مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 8.2% مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في قطاع الأدوية الذي تأثر بزيادة معدلات الإصابة بكورونا مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وزيادة معدل التجمعات، بالإضافة إلى زيادة أعداد الزوار للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.7% بما يتماشى مع النمو في الإيرادات.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 13.05% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنحو 237.5 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي أرباح النهدي الطبية بنسبة 17.37% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 506 ملايين ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 421.8 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة النهدي الطبية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي 300 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 130 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.31 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23%.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 15 أغسطس 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية. ويكون تاريخ التوزيع 25 أغسطس 2022.