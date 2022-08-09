سوق أبوظبي
أرباح "الياه سات" الفصلية ترتفع 77% إلى 25 مليون دولار
بدعم نمو الإيرادات 7% إلى 107 ملايين دولار
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الياه سات بـ77% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 25 مليون دولار.
وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 76 مليون دولار.
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وعزت الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من 2022 إلى ارتفاع الإيرادات بـ7% لتسجل 107 ملايين دولار.
وذكرت الشركة أن النتائج تعكس توجهاتها بزيادة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 2% سنويا مع توقعات بتوزيع 16 فلسا لكل سهم كحد أدنى يتم دفعها على دفعتين عن العام الحالي.
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