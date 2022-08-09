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أرباح "الياه سات" الفصلية ترتفع 77% إلى 25 مليون دولار

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سوق أبوظبي

أرباح "الياه سات" الفصلية ترتفع 77% إلى 25 مليون دولار

بدعم نمو الإيرادات 7% إلى 107 ملايين دولار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الياه سات بـ77% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 25 مليون دولار.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 76 مليون دولار.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من 2022 إلى ارتفاع الإيرادات بـ7% لتسجل 107 ملايين دولار.

وذكرت الشركة أن النتائج تعكس توجهاتها بزيادة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 2% سنويا مع توقعات بتوزيع 16 فلسا لكل سهم كحد أدنى يتم دفعها على دفعتين عن العام الحالي.

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