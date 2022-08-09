استكمال إجراءات نقل ملكية السعودية للكهرباء في شركة تابعة للدولة

استكملت وزارتا الطاقة والمالية في السعودية، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وقالت وزارة الطاقة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تم نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة، وإن هذه الترتيبات تأتي ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، واستكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

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وأكدت الوزارة أنه جرى نقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد جزءاً من الإصلاحات الشاملة في قطاع الكهرباء، ويسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشفت وزارة الطاقة عن مسؤوليات الشركة بعد نقل ملكيتها للدولة؛ لافتة إلى أنها ستقوم بتخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة المطلوبة، وإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة، وتطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.