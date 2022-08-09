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الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للحفر ترتفع 19% إلى 205 ملايين دولار

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سوق أبوظبي

الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للحفر ترتفع 19% إلى 205 ملايين دولار

وتعتمد توزيع أرباح نقدية بـ 341 مليون دولار عن النصف الأول

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للحفر بـ19% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 205 ملايين دولار.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 175 مليون دولار.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بـ11% لتصل إلى 670 مليون دولار.

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام بواقع 341 مليون دولار تدفع في الربع الرابع من العام وبارتفاع بنسبة 5% عن توزيعات النصف الثاني من العام الماضي.

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