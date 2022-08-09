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تسليمات طائرات إيرباص تتراجع إلى 46 طائرة في يوليو

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مصنع إيرباص في الصين
مصنع إيرباص في الصين
إيرباص

تسليمات طائرات إيرباص تتراجع إلى 46 طائرة في يوليو

وتعزز أنشطتها المستقبلية بتأكيد لطلبية جديدة كبرى من الصين

باريس – رويترز

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قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، إنها سلمت 46 طائرة في يوليو/تموز، انخفاضاً من 60 طائرة في الشهر السابق و47 طائرة في يوليو 2021، لكنها عززت أنشطتها المستقبلية بتأكيد لطلبية جديدة كبرى من الصين.

وعدّلت إيرباص الشهر الماضي توقعاتها للتسليمات للعام بكامله إلى 700 طائرة من هدف سابق قدره 720 طائرة بعد ثغرات في سلاسل التوريد تركتها بدون عدد كاف من المحركات.

ويؤكد تسليم 46 طائرة في يوليو/تموز تقريرا لرويترز الأسبوع الماضي قال إن إيرباص سلمت ما يزيد قليلا على 45 طائرة.

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وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، سلمت إيرباص أكثر من 343 طائرة، أو صافٍ إجمالي قدره 341 طائرة بعد طائرتين إيه 350 صنعتا لحساب شركة الطيران الروسية إيروفلت لكن استحال تسليمهما بسبب العقوبات.

ومن ناحية أخرى سجلت إيرباص طلبية تشمل حوالي 300 طائرة من شركات طيران مملوكة للدولة في الصين، أُعلن عنها الشهر الماضي، إلى جانب عدد قليل من الطلبيات تلقتها خلال معرض فارنبوره للطيران.

وحتى الآن هذا العام، باعت إيرباص 843 طائرة أو 656 بعد حساب الإلغاءات.

ومن المنتظر أن تنشر منافستها الأميركية بوينغ، التي استحوذت على الأضواء في معرض فارنبوره، أحدث بيانات تسليمات طائراتها غدا الثلاثاء.

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