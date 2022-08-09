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تويوتا تقلص الإنتاج بأحد مصانعها في اليابان بعد إصابة عمال بكورونا

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تويوتا
سيارات

تويوتا تقلص الإنتاج بأحد مصانعها في اليابان بعد إصابة عمال بكورونا

إنتاج 660 مركبة سيتأثر بالتعليق

طوكيو - رويترز

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قالت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق نوبة العمل الثانية في اليوم بأحد خطوط إنتاج مصنعها وسط اليابان بسبب تفشي كوفيد-19.

أضافت الشركة في بيان أن ما إجماليه 16 عاملاً في مصنع مدينة تسوتسومي في آيتشي أُصيبوا بالفيروس. وعلقت تويوتا إنتاج الخط، مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز، إن إنتاج 660 مركبة سيتأثر بالتعليق.

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