اقتصاد بريطانيا
مصدران: فيروفيال الإسبانية تدرس خيارات لحصتها بمطار هيثرو البالغة 25%
أجرت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين بشأن مستقبل حصتها بأكبر مطار في بريطانيا
قال مصدران لرويترز إن فيروفيال الإسبانية تدرس خيارات بشأن حصتها البالغة 25% في مطار هيثرو بلندن، وأجرت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين بشأن مستقبل حصتها في أكبر مطار في بريطانيا.
يأتي ذلك وسط اهتمام بحصة فيروفيال من شركة الأسهم الخاصة أرديان، التي أجرت محادثات مع مستشاريها بشأن اقتراح مشترك محتمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حسب ما ذكر المصدران وشخص آخر مطلع على الأمر.
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