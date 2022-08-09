"إكسترا" تقرر توزيع 25% أرباحاً نقدية ورفع رأس المال إلى 800 مليون ريال بأسهم منحة

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، اليوم الثلاثاء، عن توزيعات أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 150 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، الخميس، الموافق 11 أغسطس 2022م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، إن مجلس إدارتها قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بما يمثل زيادة بنسبة 33.33% من رأس مال الشركة وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم.

وأضافت أن الزيادة ستكون عبر توزيع 16.8 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.28 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 7 أسهم لكل 25 سهما مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 28% من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وقرر مجلس الإدارة تخصيص 3.2 مليون سهم لغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة خطة الحوافز طويلة الأجل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً.