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"السعودية للتموين" تتحول للربحية بـ43.5 مليون ريال في الربع الثاني

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الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

"السعودية للتموين" تتحول للربحية بـ43.5 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة الاستئناف التدريجي لتشغيل الرحلات

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2022 بنحو 43.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 17.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، التحول للربحية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 60.8% لتبلغ 413.4 مليون ريال ويعود الارتفاع بشكل رئيسي للاستئناف التدريجي لتشغيل الرحلات.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "التموين" بنسبة 23.23% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 35.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وتحولت "التموين" للربحية بصافي نحو 78.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في النصف الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 47.5 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبنهاية النصف الأول من العام الحالي سجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 115 مليون ريال تعادل نسبة 14% من رأسمال البالغ 820 مليون ريال.

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