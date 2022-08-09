"جي آي جي" مصر تعرض الاستحواذ على حصة في "AIG" للتأمين مقابل 164 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تقدم شركة "جي أي جي" للتأمين مصر بعرض شراء إجباري على أسهم رأسمال شركة إي أي جي إيجيبت للتأمين، وجار دراسة العرض من قبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن العرض تضمن الاستحواذ على 1.2 مليون سهم بواقع 100% من أسهم شركة إي أي جي بسعر نقدي يبلغ 164.14 مليون جنيه، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

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يأتي ذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.