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"جي آي جي" مصر تعرض الاستحواذ على حصة في "AIG" للتأمين مقابل 164 مليون جنيه
الشركة قدمت عرضاً إلزامياً للحصول على حصة تصل إلى 100% في"إيه آي جي" مصر للتأمين"
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تقدم شركة "جي أي جي" للتأمين مصر بعرض شراء إجباري على أسهم رأسمال شركة إي أي جي إيجيبت للتأمين، وجار دراسة العرض من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن العرض تضمن الاستحواذ على 1.2 مليون سهم بواقع 100% من أسهم شركة إي أي جي بسعر نقدي يبلغ 164.14 مليون جنيه، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
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يأتي ذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
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