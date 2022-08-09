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"جي آي جي" مصر تعرض الاستحواذ على حصة في "AIG" للتأمين مقابل 164 مليون جنيه

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الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
شركات

"جي آي جي" مصر تعرض الاستحواذ على حصة في "AIG" للتأمين مقابل 164 مليون جنيه

الشركة قدمت عرضاً إلزامياً للحصول على حصة تصل إلى 100% في"إيه آي جي" مصر للتأمين"

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تقدم شركة "جي أي جي" للتأمين مصر بعرض شراء إجباري على أسهم رأسمال شركة إي أي جي إيجيبت للتأمين، وجار دراسة العرض من قبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن العرض تضمن الاستحواذ على 1.2 مليون سهم بواقع 100% من أسهم شركة إي أي جي بسعر نقدي يبلغ 164.14 مليون جنيه، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

يأتي ذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

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