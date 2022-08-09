"رتال" تربح 30 مليون ريال في الربع الثاني من 2022 بانخفاض 34%

تراجع صافي أرباح شركة رتال للتطوير العمراني بنسبة 33.9% في الربع الثاني من 2022، إلى 30.03 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 45.43 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح بالربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى تحقيقها أرباحاً من عمليات غير مستمرة من خلال بيع شركة تابعة بقيمة 11.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق إضافة إلى انخفاض إيرادات عقود التطوير نتيجة قرب الشركة من إنجاز أحد المشروعات إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "رتال" بنسبة 52.66% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 63.44 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 10.37% إلى نحو 93.47 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 84.69 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 80 مليون ريال، بعدد أسهم مستحقة للأرباح 40 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.