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أرباح "سابك" 7.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2022 بزيادة 3.8%

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شركة سابك
سابك

أرباح "سابك" 7.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2022 بزيادة 3.8%

نتيجة ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 3.79% في الربع الثاني من 2022، إلى 7.93 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 7.64 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت "سابك"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وقابل ذلك ارتفاع في أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع.

وأضافت أن الربح تأثر أيضاً بحصتها من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سابك" بنسبة 22.57% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 6.47 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي أرباح "سابك" بنسبة 15.11% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 14.4 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 12.51 مليار ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

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