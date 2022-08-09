"صناعات الغانم" تعين المدير المالي مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة قبل طرح مرتقب
سيكون حلقة الوصل بين المجموعة وبنك الخليج الذي تملك فيه مجموعة قتيبة الغانم نسبة تقارب 33% عبر شركة الغانم التجارية
حصلت "العربية" على وثيقة تفيد بأن مجموعة "صناعات الغانم"، عيّنت المدير المالي في المجموعة Robert Etman كمستشار لرئيس مجلس الإدارة قتيبة الغانم، وذلك في إطار مسعى المجموعة للإدراج في البورصة الكويتية.
وأظهرت الوثيقة أن المدير المالي الذي تم تعيينه في 2018 في مجموعة صناعات الغانم، سيكون حلقة الوصل بين المجموعة وبنك الخليج، الذي تملك فيه مجموعة قتيبة الغانم نسبة تقارب 33% عبر شركة الغانم التجارية.
وكانت مجموعة صناعات الغانم قد أفادت هذا الأسبوع أنها تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في البورصة الكويتية، معتبرة أن دخول مساهمين جدد سيساهم في نمو الأعمال وكسب قيمة مضافة.
وتعتبر صناعات الغانم واحدة من أكبر وأقدم المجموعات الكويتية، ولديها استثمارات ضخمة في قطاعات عدة منها التجزئة وبيع الإلكترونيات والسيارات والبناء والتأمين وغيرها.
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