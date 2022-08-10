أرباح "العربية للطيران" تتضاعف 15 مرة إلى 160 مليون درهم في الربع الثاني
الأرباح جاءت أقل من التوقعات
تضاعفت أرباح شركة العربية للطيران أكثر من 15 مرة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 160.1 مليون درهم، قياسا على 10.4 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق.
وتأتي الأرباح الحالية أقل بكثير من توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 237 مليون درهم.
وقالت "العربية للطيران"، وهي أكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنها نقلت أكثر من 2.7 مليون مسافر خلال الربع الثاني، بارتفاع نسبته 195% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة على أساس سنوي بنسبة 125% إلى 1.1 مليار درهم.
وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 451 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 44 مليون درهم تم تسجيلها في النصف المماثل من 2021.
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.24 مليار درهم، بارتفاع نسبته 110% مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي.
وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 5.2 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 131% مقارنة مع النصف الأول من العام 2021.
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