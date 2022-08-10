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أرباح "غازكو" تتراجع 12.9% إلى 31.8 مليون ريال في الربع الثاني

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شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
سوق السعودية

أرباح "غازكو" تتراجع 12.9% إلى 31.8 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة انخفاض إيرادات الصناديق الاستثمارية

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بنسبة 12.88% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 31.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الانخفاض في صافى الربح بـ 5 ملايين ريال يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات بقيمة 13 مليون ريال والمتمثلة بشكل رئيسي في انخفاض إيرادات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بقيمة مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "غازكو" بنسبة 56.44% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 73 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

"غازكو" تربح 73 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 14.3% شركات سوق السعودية "غازكو" تربح 73 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 14.3%

وانخفضت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 13.97% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 104.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 121.7 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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