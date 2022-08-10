"أسواق العثيم" تبيع أرضا في المدينة المنورة بـ 211.3 مليون ريال

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها على بيع الأرض المملوكة للشركة في المدينة المنورة بقيمة نحو 211.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الأرض بيضاء مملوكة لها تقع في المدينة المنورة وتبلغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع.

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وأضافت أنها باعتها بسعر 2000 ريال للمتر المربع الواحد وذلك دون أي شروط تفضيلية.

وأوضحت أسواق عبدالله العثيم، أن إتمام الصفقة يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، ويتم سداد قيمة الصفقة خلال 90 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية.

وأشارت إلى أن قيمة البيع غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة نحو 100.7 مليون ريال.

وقالت أسواق عبدالله العثيم، إنها ستحقق أرباحاً رأسمالية من البيع نحو 107.86 مليون ريال بعد الزكاة. وسيتم توزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين.

وأرجعت سبب البيع إلى التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة المكملة له.

وأشارت الشركة إلى وجود أطراف ذات علاقة هم رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله العثيم.